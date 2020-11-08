المعارضة التركية : انهيار الليرة كشف أكذوبة أردوغان عن مؤامرة خارجية

وقال نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن مدينة إسطنبول، أردوغان توبراك، إن "القرار الجديد المتعلق بالبنك المركزى قضى على القانون وعلى قيمة وهيبة الليرة التركية"، مؤكدًا أنه "الآن انتهت كذبة القوى الأجنبية التى تحارب اقتصاد تركيا".
وقال نائب الحزب المعارض فى إسطنبول، محمد بكار أوغلو، إن "رئيس الجمهورية أردوغان بات يقيل كل رئيس للبنك المركزى قبل أن يجف حبر تعيينه للمنصب، وإقالة سلفه".
وفى تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال عضو مجلس حزب الشعب الجمهورى، أرين أرديم: "سبق أن أقال أردوغان رئيس البنك المركزى الذى كان يتصرف وفقًا لقواعد السوق، واليوم أقال رئيس البنك المركزى الذى يتصرف وفقًا لقواعد (القصر)".
وأوضح أرديم، أنه "إذن أليس الأفضل أن يتم إغلاق البنك المركزى؟ على أى حال فهو لم يعد يفيد فى شىء، لقد انتهى رصيده وتشوهت سمعته.. لقد بقى القليل يا رفاق! ستنتهى كل هذه العربدة فى أول انتخابات… ستعود تركيا لطبيعتها".
أما رئيس وزراء أردوغان السابق، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض حاليًا، على باباجان، فقد أكد على أن الإدارة الاقتصادية للبلاد والرئيس رجب أردوغان هم المسؤولون عن الوضع الاقتصادى الحالى وليس الجهاز البيروقراطى الواقع تحت سيطرتهم بشكل مخالف للقانون.
وأشار باباجان خلال لقاء جماهيرى لحزبه فى ماردين، إلى أن أردوغان يريد التهرب من مسؤوليته عن الوضع الاقتصادى المتراجع باتخاذ قرار إقالة محافظ البنك المركزى، قائلاً: "يريدون أن يحملوا موظفا واحدا مسؤولية كل ذلك".
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