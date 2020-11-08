مادورو يهنئ بايدن ويبدى استعداد فنزويلا للحوار مع أمريكا

هنأ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن، وكذلك نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، بعد فوزهما بالانتخابات الأمريكية، مبديًا استعداده للحوار مع الإدارة الديمقراطية الجديدة.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، مساء أمس السبت، كتب مادورو: "أهنئ الشعب الأمريكى بالانتخابات الرئاسية. أهنئ أيضا الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتصار". وفي رسالة أخرى قال الزعيم الاشتراكى: إن فنزويلا "مستعدة دائماً للحوار وللتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة"، بينما لا يعترف رئيس أمريكا الحالى، الجمهورى دونالد ترامب، بشرعية مادورو. وتشهد العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة توترًا منذ وصول الرئيس الراحل هوجو شافيز إلى السلطة فى 1999، ولكن التدهور وصل فى الوقت الراهن لمرحلة عدم تبادل السفراء. وكانت حكومة الرئيس الأمريكى الجمهورى دونالد ترامب، وجهت فى 26 من مارس الماضى، اتهامات بحق مادورو تتعلق بتهريب المخدرات وما يرتبط بها من أعمال إرهابية، وعرضت مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات تفيد فى اعتقاله.

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