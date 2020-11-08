كورونا حول العالم يتخطى حاجز الـ 50 مليون إصابة

أظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم قد تجاوز حاجز الـ50 مليون، اليوم الأحد، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشيه.

وأوضح الأحصاء أن هناك أكثر من 13.45 مليون حالة نشطة، حيث تماثل للشفاء أكثر من 70 في المائة من الحالات أو أكثر من 35.5 مليون حالة.

بينما تجاوز عدد حالات الوفاة في العالم منذ تفشي الجائحة وحتى الآن 1.25 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وبيرو وإيطاليا وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وقبل يومين، دعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي، إلى الاستعداد لوباء جديد قد ينتشر حول العالم مثلما انتشر فيروس كورونا المستجد.

وتعتقد الصحة العالمية أن المجتمع الدولي بات عليه الاستعداد لاستقبال وباء جديد، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأكدت الصحة العالمية في بيان، أن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن"، مضيفة: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوفيد19) والسيطرة عليه".