السعودية تسجل 363 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس اليوم الاحد، رصد 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350592 حالة.
وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 420 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 337386 حالة .
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7666 والحالات الحرجة 757 حالة.
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