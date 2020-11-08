بعد تهنئتهم لـ بايدن .. ضاحي خلفان: إيش مكان الإخوانجية من الإعراب

هاجم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبى السابق جماعة الإخوان بعد تقديمهم التهنئة للرئيس جو بايدن بعد الفوز في انتخابات الرئيس الأمريكية.وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: " أفهم أن رئيس دولة يهنئ رئيس فائز في انتخابات .. أمر منطقي ...لكن الإخونجية يهنئون رئيس دولة إيش مكانهم من الإعراب.؟؟؟
وأصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر بيانا بخصوص فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وثمنت الجماعة في البيان الصادر عن نائب مرشدها العام إبراهيم منير، العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن انتصار بايدن هو "الفوز الذي يبرهن على أن الشعب الأمريكي ما زال قادرا على فرض إرادته".
وتمنت الجماعة لبايدن والشعب الأمريكي وشعوب العام أجمع "دوام العيش الكريم في ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتوجهت إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بنداء ينص على أن "الأوان قد آن لمراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب.
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