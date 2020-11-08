إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال، أعلن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية “ماجد الحقيل” عن إلزام كافة المجمعات التجارية في المملكة بتوفير مركز ضيافة مخصص للأطفال وهذا يساعد المرأة العاملة بشكل كبير في توفير حياة أفضل بعيدة عن المتاعب حيث تعتبر هذه المراكز والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال المدة المقبلة بمثابة مكان يستضيف الأطفال ويتم تجهيزه لطريقة جيدة وفقاً لمجموعة من الاشتراطات تم الإعلان عنها والتعرف عليها فيما يلي.توفير وتشغيل مركز ضيافة الأطفال
وقال “ماجد الحقيل” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابه الشخصي في مساء يوم السبت “من خلال العمل المتكامل فيما بين وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية سيتم توفير أفضل بيئة مناسبة للمرأة العاملة في الفترة المقبلة هذا من خلال تضمين اشتراط يجزم بضرورة توفير وتشغيل مركز الضيافة خاص بالأطفال في مجموعة الاشتراطات المخصصة لترخيص الجمعيات التجارية.انفوجرافيك يوضح اشتراط تنفيذ مراكز ضيافة الأطفال
هذا وقد أعلن الحقيل عن الاشتراك الذي وضعه للهيئات التجارية بضرورة إنشاء مراكز لاستضافة الاطفال غير انفوجرافيك قام بنشره يذكر به أن هناك مهلة حوالي 6 أشهر من أجل تضمين مركز للأطفال أما مباشر أو من خلال المستثمرين هذا وحدد الشروط التي من خلالها يتم إنشاء هذه المراكز والتي تكون كما يلي:
- يجب ألا تقل المساحة عن 50 متر في المجمعات التي تزيد مساحتها عن 40 ألف متر مربع.
- هذا وتكون هناك مهلة لا تزيد عن ستة أشهر قبل إنشاء هذه المراكز.
- بذلك تكون خطوة جيدة لإنشاء كيان لاستضافة الأطفال أن تم تنفيذه بالفعل وهذا ما تعتزم عليه بشدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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