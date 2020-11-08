فوائد قشور الرمان واستخداماتها المختلفة

تعد ثمار الرمان من الثمار اللذيذة والمغذية جداً، والغنية بالحديد، ولكن هل تعلمون أن حتى قشور الرمان لها فوائد كثيرة وهائلة؟ لا تقتصر فوائد الرمان على تناول البذور فقط، لهذا سنتحدث في هذا التقرير عن اهمية قشر الرمان، واستخداماته المختلفة، للصحة، والبشرة، وحتى الشعر.بعض فوائد قشر الرمان:
تتميز قشور الرمان بأنها غنية جدًا في محتواها من فيتامين ج الهام جدًا لصحة الإنسان، ليس فقط هذا بل ويحتوي أيضاً على الكثير من مضادات الحيوية الطبيعية، وكذلك مضادات الأكسدة، لهذا تساعد قشور الرمان في الآتي:
- تحمي الجسم من خطر الإصابة بمرض السرطان بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة
- يحسن من صحة جهاز المناعة ويدعمه نظراً لاحتوائه على فيتامين ج، الهام حماية الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض وخصوصاً التي تصيب الجهاز التنفسي.
- يساعد في تنظيف الجسم والتخلص من السموم ومنع تراكمها في الكبد، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
- يساعد على التئام الجروح ووقف النزيف بسبب احتوائه على فيتامين ج الذي يساعد على سرعة التجلط وتجدد الانسجة.
- يساعد على علاج السعال والتهابات الحلق واللوزتين، فهو يعتبر مضاد حيوي طبيعي، يستخدم عن طريق تحضير مغلي قشر الرمان واسْتخدامه كَغرغرة، فهو يساعد على تطهير الفم بالكامل.
- يحمي الأسنان والمينا، ويحمي اللثة من الالتهابات بسبب احتوائه على فيتامين ج ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.
- يحمي القلب والشرايين من الإصابة بقصور القلب، وضيق الشرايين، فهو يعمل على خفض كوليسترول الدم، وضغط الدم المرتفع أيضاً، ويساعد على استرخاء العضلات وتقليل الإجهاد والتوتر.
- يساعد في فقدان الوزن لأنه يعمل على التخلص من الدهون وإقفال الشهية وخفض الكوليسترول في الدم.
- يحمي الجهاز الهضمي ويحسن من أدائه بسبب وجود مادة “التانيس” التي تعمل على حماية المعدة وتقليل الالتهابات، وتنظيم الحركة المعوية نظرًا لوجود كمية كبيرة من الألياف به تساعد على منع الإصابة بِالامساك.
- كما أن قشر الرمان يساعد على منع تساقط الشعر، وعلاج القشرة والوقاية منها أيضا من خلال استخدام قشور الرمان المطحونة مع زيت الزيتون.
- تدلك بها فروة الرأس بشكل دائري ويترك لمدة ليلة كاملة، ثم يغسل بشامبو مناسب خالي من السلفات.
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