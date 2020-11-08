أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل دبا وآل صلاح

الامين العام يواسي آل دبا وآل صلاحبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل/ خالد منصور دبا، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

مشيراً إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية الخدمية، من خلال الأعمال والمناصب التي تقلدها كأحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام وعضو لجنة دائمة، وكقيادي تربوي ثم مدير عام لمديرية سرار يافع بمحافظة أبين ، ثم مديرا عاما لكهرباء الريف بمحافظة أبين.

وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ سالم منصور دبا، والى ابناء الفقيد / محمد ومنصور خالد منصور دبا، وكافلة آل دبا بمحافظة أبين، عبّر أمين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

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كما بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة مماثلة، إلى الشيخ/ حمود عبدالوهاب صلاح - عضـو اللجنة الدائمة - رئيس فرع المؤتمر الـشعبي العام بالدائرة (113) مديرية الرضمة بمحافظة إب، وذلك بوفاة المغـفور لها بـإذن الله تعالى والدته.

وفي البرقية عبّر أمين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

