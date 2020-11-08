إصابات فيروس كورونا تتجاوز 50 مليونا فى العالم

وبحسب وكالة "رويترز" تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب إفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلى وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا والسعودية. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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