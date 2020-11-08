تحذيرات من تمرد ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب كورونا

حذر نواب البرلمان البريطاني رئيس الحكومة في المملكة المتحدة بوريس جونسون من مواجهة "تمرد ضخم" في حالة محاولته تمديد الإغلاق الوطني الثاني بسبب تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكان جونسون قد أصر على أن خطته لإغلاق إنجلترا سوف ينتهى مع بداية ديسمبر المقبل، لكن فشله في تقديم ضمانات، دعا النواب من حزبه المحافظين الحاكم إلى التحذير من أن الرأي العام لن يقبل تمديد إجراءات الإغلاق الصارمة.

جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية دومينيك راب أن تكون الحكومة قد استخدمت البيانات "الأكثر رعبا" لمحاولة تبرير الإغلاق الوطني.

وأصر راب على أن الحكومة تحاول أن تكون "شفافة قدر الإمكان"، وأنه عندما تقع "أخطاء" أو تتغير الحقائق، فإن الوزراء يستجيبون وفقا لذلك.

ودخل الإغلاق الأخير لإنجلترا حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، عبر مجلس العموم بأغلبية 516 صوتا مقابل 38 منهم 34 من حزب المحافظين.

ستنتهي اللوائح التي تدعم الإغلاق الجديد في 2 ديسمبر وسيتم منح النواب حق التصويت على ما سيحدث بعد ذلك.

هناك مخاوف من أنه إذا كانت معدلات الإصابة لا تزال مرتفعة، فقد يضطر رئيس الوزراء إلى محاولة تمديد الإغلاق.

تواجه الحكومة رد فعل عنيف من جانب حزب المحافظين بسبب تعاملها مع الاستجابة لفيروس كورونا مع غضب النواب بشكل خاص من البيانات التي استخدمتها داونينج ستريت لتبرير الإغلاق.