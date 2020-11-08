كامالا هاريس وزوجها الرجل الثاني.. قصة حب استثنائية من النظرة الأولى.. صور

في الوقت الذي دخلت كامالا هاريس التاريخ من أوسع ابوابه كأول امرأة تتقلد منصب نائب رئيس الولايات المتّحدة، يستعد زوجها دوج إيمهوف لخوض تجربته الخاصة الجديدة باعتباره "الرجل الثاني" في البيت الأبيض.

كما سيكون إيمهوف، البالغ من العمر 56 عاما، أول شخصية من أصول يهودية بين أفراد أسرة رئيس أو نائب رئيس الولايات المتحدة.

وفور إعلان فوز زوجته هاريس بتبوأها منصب نائب الرئيس، نشر إيمهوف، صورة له على حسابه بموقع "تويتر" وهو يحتضنها بدفء، كانتصار تاريخي لها، وعلق عليها قائلا: "أنا فخور بك".

وكان إيمهوف من أكبر داعمي زوجته اولرئيس المنتخب جو بايدن خلال الأشهر الأخيرة، من خلال دعواته للناس بانتخابهما، ما جعله أحد أسلحة كامالا السرية.

وتزوج إيمهوف وهاريس، اللذان يبلغان من العمر 56 عامًا، في 2014، بعد أن التقيا للمرة الأولى في موعد رتبه أصدقاء للطرفين في 2013.

وفي حين أن هاريس كانت لديها مهنة بارزة، إلا أن زوجها هو أيضا قصة نجاح في حد ذاته، فهو يعمل محاميا رفيع المستوى يحصل على راتب سنوي لا يقل عن مليون دولار.

وُلد إيمهوف، الذي يكبر هاريس بأسبوع واحد، في بروكلين، ولكن عندما كان مراهقًا، انتقل مع والديه إلى جنوب كاليفورنيا حيث يعيش هناك منذ ذلك الحين.

قبل لقاء هاريس بزوجها، قدمته مستشارة العلاقات العامة كريسيت هودلين إلى الأولى قائلة لها: "إنه لطيف وهو الشريك الإداري في مكتب المحاماة الخاص بي وأعتقد أنكِ ستحبيه".

وفعلا التقا الزوجان، ودب الحب قلبهما من النظرة الأولى، واعترف إيمهوف لـ هاريس بإعجابها بها عندما أرسل لها رسالة نصية من ملعب لوس أنجلوس ليكرز، وبعد ذلك في صباح اليوم التالي اتصل بها بينما كانت في صالة الألعاب الرياضية قبل العمل، وقال لها: "ظللت أقول لنفسي "إنها الساعة 8:30 صباحًا، ومن السابق لأوانه الاتصال بها. سيكون ذلك سخيفًا. لا تكن ذلك الرجل. لا تتصل بها. لا تفعل ذلك".

وأضاف: "لكنني اتصلت على أي حال"، وبعدها ترك لها رسالة مطولة وغير مترابطة، ليعتقد بعد ذلك أنه أفسد فرصة علاقتهما لدرجة أنه فكر في إرسال رسالة ثانية تشرح الأولى.

لكن هاريس التي كانت تحتفظ بالرسالة على هاتفها وجدتها "محببة"،واتصلت به مرة أخرى على الغداء وتحدثوا لمدة ساعة كاملة.

وقالت هاريس في مذكراتها: "يبدو الأمر مبتذلًا، كما أعلم، لكن المحادثة سارت للتو''، لافتة: "أتذكر أننا نتفاعل ونمزح ونشاكس بعضنا البعض ونضحك على أنفسنا، تمامًا كما نفعل الآن".

في غضون عام، قال إيمهوف إنه يرغب في قضاء بقية حياته مع هاريس التي كانت تحب، لترد: "هذا جميل.. لكن هل يجب أن يكون لدينا دجاج أو روبيان على الوسادة التايلاندية؟"، نظرًا لأنها كانت تتوق لتناول الطعام التايلاندي في الخارج.

وفي 22 أغسطس 2014، تزوجا الثنائي في محكمة سانتا باربرا، وتماشيًا مع تراثها الهندي، وضعت هاريس إكليلًا من الزهور حول عنق دوج كما كسر برجله كوب زجاجي.

ويعتبر هذا الزواج الأول لـ هاريس، والزواج الثاني لـ إيمهوف، الذي كان مرتبطا بالمنتجة السينمائية كيرستين ماكين، الذي أنجب منها طفلين هما كول وإيلا.

وترتبط هاريس بأولاده بشكل كبير، كما أقامت علاقة ودية مع الزوجة السابقة له، مؤكدة أن عائلتها سعيدة حقا.

وحتى الآن لم يتم تحديد دور "الرجل الثاني" الجديد الذي ينتظر إيمهوف، وهو لا يزال متكتّمًا حول الموضوع.