وزير خارجية النمسا: انضمام تركيا لأوروبا لن يحدث ولو بعد 30 سنة

اعتبر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرج لصحيفة دي فيلت الألمانية أن الاتحاد الأوروبي وتركيا يعرفان أن محادثات الانضمام "لن تؤدي إلى شيء" ، مضيفًا أنه "لا يرى" في تركيا عضوًا محتملًا بالكتلة الأوروبية في أي وقت خلال السنوات الثلاثين المقبلة، مؤكدًا على أن المسلمين شركاء في بلده، رافضًا أي وجود للإسلام السياسي بحسب وصفه.

قال شالينبيرج: "لفترة طويلة، كانت النمسا ترى أن محادثات الانضمام المجمدة بالفعل يجب أن تنتهي رسميًا بالكامل"، مشيرًا إلى أحدث تقرير قدمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا والذي أظهر انخفاضًا كبيرًا في الامتثال لاتفاقية كوبنهاجن يقضي على أحلام دخول تركيا الاتحاد الأوروبي.

أضاف الوزير، أنه بدلًا من محادثات الانضمام ، يتعين على الاتحاد الأوروبي "البدء الآن في العمل على شراكة لخدمة مصالح الجانبين".

تحدث شالنبرج أيضًا عن تصرفات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث دخلت تركيا وقبرص واليونان في توترات استمرت لأشهر بشأن الحقوق حول الموارد الطبيعية والمياه الإقليمية.

أشار شالنبرج إلى أن الطريقة الوحيدة لحل القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي والحدود البحرية هي المفاوضات أو محكمة العدل الدولية ، "وليس بالوسائل العسكرية. يجب ألا نبدي أي سذاجة أو ندع أنفسنا ننخدع بحيل (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) ".

وشدد الوزير على أنه "لا شك" في دعم النمسا لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، مضيفًا: "من ناحية أخرى ، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق مفاوضات" ناجحة.

وفي حديثه عن الهجمات الأخيرة في العاصمة النمساوية ، دعا شالنبرج إلى تحسين الاتصال والتواصل بين أوروبا وشركائها الدوليين في تحديد ومراقبة التهديدات المحتملة.

وقال: "الإرهابيون على اتصال جيد للغاية ، ويجب أن نكون على اتصال أفضل".

وذكر شالنبرج أن الإسلام السياسي "لا مكان له في أوروبا" ، ومع ذلك ، فإن الصراع ليس "بين أناس من ديانات أو أصول مختلفة. إنه صراع بين الناس الذين يؤمنون بالسلام والديمقراطية وحقوق وكرامة كل إنسان ، وأولئك القلائل الذين لا يؤمنون بذلك ".

وقالت وزيرة الاندماج سوزان راب للصحفيين يوم الجمعة إن السلطات النمساوية أغلقت مسجدا وجمعية إسلامية ساهمت في تطرف الرجل الذي قتل أربعة أشخاص في فيينا .

ووفقًا لموقع دوفار الإخباري التركي ، كان أحد الدعاة في المسجد الذي جرى إغلاقه الآن متورطًا مع جماعة داعش الإرهابية، وقُتل لاحقًا في سوريا في غارة بطائرة بدون طيار.

وكان مهاجم فيينا ، ويدعى كوجتيم فيزولاي ، سافر إلى تركيا للعبور إلى سوريا ، لكن السلطات التركية اعتقلته وعاد إلى النمسا قبل أن يفكر ويقوم بهجومه القاتل.