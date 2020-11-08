اليونان تحذر تركيا: لا حوار في ظل انتهاكاتكم بالمتوسط

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أنه لا مساحة للحوار مع الاستفزازات التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين دندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشان تطورات الأوضاع بين تركيا واليونان.

وقال دندياس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد تحدثت عبر الهاتف إلى مولود جاويش أوغلو.. ناقشنا الشروط التي ستسمح لنا بالاجتماع مرة أخرى في المستقبل القريب".

ولا تزال تركيا تواصل تعنتها واستفزازاتها في المتوسط، فيما تنتقد اليونان سلوك أنقرة، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر على مبيعات الأسلحة إلى أنقرة.

وكان دندياس، التقى الخميس الماضي، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان الألماني فولفجانج شوبل، ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاج، جونتر كريشباوم، ومسؤولين كبار آخرين.

وذكر الوزير اليوناني تأثير سلوك تركيا المنحرف في ليبيا وسوريا والعراق والقوقاز والبحار حول قبرص وجنوب كاستيلوريزو والجزر اليونانية الأخرى.

وقال إن "الدولة التي ترفض القدوم إلى طاولة المفاوضات وحل نزاعاتنا بموجب القانون الدولي بشأن المناطق البحرية هي الدولة المخالفة نفسها، تركيا"، مشيرا إلى الخطر الذي يمثله نقل أنقرة للجهاديين من سوريا إلى ليبيا ومن ليبيا إلى القوقاز.