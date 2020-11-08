بعد مورك وشير مغار.. الجيش التركي يمهد للانسحاب من نقطة مراقبة ثالثة في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الجيش التركي بدأ تفكيك "نقطة مراقبة" جديدة له في ريف حلب تمهيدا للانسحاب منها.

وأوضحت وسائل وصفحات إخبارية سورية أن الجيش التركي قرر إخلاء نقطة "قبتان الجبل" الواقعة في ريف حلب الغربي المعروفة بالنقطة 3.

وكانت القوات التركية قد أخلت بشكل كامل، الاثنين الماضي، نقطة مورك في ريف حماة الشمالي أكبر نقطة للقوات التركية في سوريا.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، إن "الآليات الهندسية للجيش السوري ستزيل اليوم جميع السواتر الترابية التي وضعتها القوات التركية في محيط القاعدة الملاصقة للطريق الدولي دمشق حلب".

وشهدت القاعدة التركية في الشهرين الماضيين مظاهرات شارك فيها مئات السوريين مطالبين برحيل القاعدة العسكرية التركية التي تعتبر أكبر قاعدة للجيش التركي.

وكانت تركيا أنشأت عددا من "نقاط المراقبة" داخل سوريا، ضمن مناطق ما يعرف بخفض التصعيد.

وبدأت القوات التركية إخلاء القاعدة وخرجت أول دفعة من الآليات تنقل معدات عسكرية ولوجستية في 20 أكتوبر الماضي.

كما أخلت القوات التركية نقطة مراقبة في شير مغار بريف حماة الشمالي، خلال الأيام الماضية، في اتجاه نقطة قوفقين بريف إدلب الجنوبي.