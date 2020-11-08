قره باغ: تدمير عشرات المدارس جراء الحرب

أعلنت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في إقليم قره باغ، لوسيني قره خانيان، أن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الأرمني الأذربيجاني الجاري.
ونقل المركز الإعلامي الرسمي في الجمهورية عن الوزيرة قولها، اليوم الأحد، إنه "نتيجة للحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها جرى تدمير ما يزيد على 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات".
وأضافت: "دُمر القدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي الإقليم".
وذكرت المسئولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية غير المعترف بها، بمن فيهم 24 ألف طالب مدرسة و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، إضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، حرمتهم من حقهم في التعليم.
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