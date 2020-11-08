أسترازينيكا: اللقاح قد يكون جاهزا في ديسمبر

ستوكهولم ـ د ب أ: قال الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” العملاقة للصناعات الدوائية إن اللقاح المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية. ونقلت صحيفة “داجينز نايهتر” السويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت قوله إن “الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا. وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية ديسمبر”. وتعمل الشركة الأنجلو ـ سويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي تم اختياره كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في السباق نحو إيجاد علاج لذلك. وقال سوريوت: “ربما لن نكسب المال أبدا من اللقاح ، فلا أحد يعرف كم مرة ستحتاج إلى التطعيم .. إذا كان اللقاح فعالا للغاية ويقي الأشخاص لسنوات عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد سوق إذن”.

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