موسكو ـ وكالات: قالت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية في روسيا انه يتم إعداد جهاز خاص لتطهير الأيدي والأدوات والأطعمة الجاهزة للاختبار، مضيفة أنه سيكون أكثر فعالية من المطهرات ومناديل الكحول، كما يمكن استخدامه للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. واوضح المطورون القائمون على تطوير الجهاز إنه سيعقم ويدمر بنية البكتيريا والفيروسات، وهو يشبه القلم برأس تفريغ لمعالجة اليدين، وما على المستخدم سوى تمريره على أصابعه. ويمكن أيضًا تثبيته في المنازل والعيادات والمحلات التجارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز لتطهير الأطعمة الجاهزة في روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.