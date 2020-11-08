عرض جديد لمصابي كورونا.. وبريطانيا تمنع دخول المسافرين من الدنمارك

■ انطلاق العام الدراسي فـي العراق نهاية الشهر

■ لبنان يتحدث عن إمكانية فرض إغلاق تام

■ ارتفاع الإصابات بمدارس السويداء فـي سوريا

■ 459 وفاة جديدة فـي إيران

■ البرازيل تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة

■ ألمانيا تعتزم تطعيم أفراد الرعاية والأطباء أولا

■ الوفيات فـي فرنسا تتجاوز 40 ألفا

■ البرتغال تفرض حظر تجول ليلي

■ الإصابات الجديدة بروسيا تتجاوز 20 ألفا لليوم الثالث

■ الفلبين تحث مواطنيها على الامتناع عن غناء الكاريوكي

لندن ـ عواصم ـ الوطن ـ وكالات:

أظهرت دراسة جديدة أن مرض “كوفيد19” يزيد من سوء طنين الأذن، حيث أفاد ما يقرب من 40% من المصابين بطنين الأذن أن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم حالتهم، بل وأكد بعض المرضى أنهم أصيبوا بطنين الأذن لأول مرة بعد إصابتهم بفيروس “كورونا”، وأجرى باحثون من جامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة مسحًا لـ3103 أشخاص مصابين بطنين الأذن من 48 دولة، معظمهم في أوروبا والولايات المتحدة. وأظهرت نتائج الدراسة أن “كوفيد19” أدى إلى تفاقم الطنين لدى 40% ممن شملهم الاستطلاع. ولم يحدد الباحثون سبب طنين الأذن بعد الإصابة. حيث قد يكون هذا بسبب عوامل مثل القلق المتزايد والشعور بالوحدة بسبب العزلة الذاتية أو الحجر الصحي.

من جهة أخرى، قالت بريطانيا مساء أمس الأول إنها حظرت دخول الزائرين من الدنمارك مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية. وأعلنت الدنمارك مجددا إجراءات صارمة للعزل العام وقررت إعدام كل حيوانات المنك على مستوى الدنمارك بعد أن اكتشفت السلطات سلالة متحورة من فيروس كورونا في تلك الحيوانات.وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، على تويتر “لن يُسمح للزوار القادمين من الدنمارك بدخول المملكة المتحدة”.

وفي وقت سابق امس الاول، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 6 بلدان رصدت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بمزارع تربي حيوانات المنك لفروها. وذكرت المنظمة أن البلدان التي رصدت إصابات بـ”سارس ـ كوف 2” لدى حيوانات المنك هي الدنمارك والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد. ودعت منظمة الصحة إلى إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من النتائج الأولية و”لفهم أي آثار محتملة لتلك النتائج فيما يتعلق بالتشخيصات والعلاجات واللقاحات قيد التطوير”. وقد اظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 50 مليونا و 369 ألفا و940 حالة حول العالم

الى ذلك، أعلن العراق مساء أمس الاول تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد. وأوضح البيان أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية طلبت من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عرض خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم، بدوره، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، عن إمكانية فرض إغلاق كلي في لبنان. مشيرا انه طلب من وزير الصحة، الدكتور حمد حسن، تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين كما أنه يود الاطلاع بدقة عما حققه الإقفال الجزئي لبعض المناطق في لبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة. وفي سوريا، كشف الدكتور خير أبو الفخر رئيس دائرة الصحة المدرسية في السويداء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا والمثبتة بالتحليل المخبري في مدارس المحافظة وصل إلى 16 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة. بدورها أعلنت مديرية التربية في محافظة حلب تعليق الدوام في كافة الدوائر التابعة لها، بما فيها المدارس والمعاهد العامة والخاصة، حتى الأربعاء القادم. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 459 حالة وفاة و9236 إصابة جديدة بكورونا . وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 254 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد19 و22380 حالة إصابة جديدة .

وفي ألمانيا تعتزم المستشارة أنجيلا ميركل استخدام اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البداية لحماية النظام الصحي نفسه. وقالت ميركل في تسجيل فيديو أجابت فيه على أسئلة مواطنين:”اعتقد أنني استطيع أن أكشف الكثير لدرجة أنني أقول إن الأولوية ستكون بالطبع لأفراد الرعاية الصحية والأطباء والأشخاص الذين يندرجون ضمن فئات الخطر. ولكن هؤلاء يمثلون بالفعل عددا كبيرا في بلدنا”. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إن إجمالي وفيات كوفيد19 في فرنسا تخطى 40 ألف شخص للمرة الأولى. كما أعلنت بولندا تسجيل 27875 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يزيد على نصف مليون حالة. في السياق، أعلن رئيس الوزراءالبرتغالي أنطونيو كوستا في الساعات الأولى من صباح أمس أن البرتغال ستفرض حظر تجول ليلي في بعض البلدات ابتداء من اليوم الاثنين لاحتواء انتشار فيروس كورونا بعد وصول عدد الإصابات إلىمستوى قياسي. بدورها، سجلت جمهورية التشيك 7722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثالث على التوالي. آسيويا، حث مسؤولو الصحة الفلبينيين على الامتناع عن استخدام آلات الغناء الكاريوكي خارج منازلهم لأن الغناء قد ينشر فيروس كورونا. وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: “أظهرت دراسة أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التى يمكن أن ينقلها”. وآلات الكاريوكي هى وسيلة ترفيه مفضلة للفلبينيين، وغالبا ما يتم استخدامها في الحفلات. الى ذلك، سجلت ماليزيا 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 40 ألفا و209. كما أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 3880 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.