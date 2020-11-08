أخبار اليمن : شرف يتسلم أوراق اعتماد الممثل المقيم لليونيسف باليمن

شرف يتسلم أوراق اعتماد الممثل المقيم لليونيسف باليمنتسلّم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، اليوم أوراق اعتماد الممثل المقيم الجديد لمنظمة اليونيسف في اليمن فيليب دواميل.

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بالممثل المقيم لليونيسف لدى اليمن .. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية في الدولة لتسهيل تنفيذ برامج منظمة اليونيسف في اليمن.

وأكد أن منظمة اليونيسف لها تاريخ جيد في الجمهورية اليمنية، وتحظى بدعم حكومة الإنقاذ لدورها الهام في معالجة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان منذ مارس 2015م.

بدوره أعرب الممثل الجديد لمنظمة اليونيسف عن سعادته بتعيينه في الجمهورية اليمنية .. مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

