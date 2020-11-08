هدف هاري كين القاتل يمنح توتنهام الصدارة

قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تسجيله هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمع ناديه بويست بروميتش.

وانتهى اللقاء الذي أقيم، يوم الأحد، بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، بعد أن أرسل مات دوهرتي كرة من الجانب الأيمن، ليقابلها كين برأسه ويودعها بداخل شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 88.

ورغم أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بدأ المباراة بالثلاثي الهجومي كين وغاريث بيل وسون هيونغ مين معا لأول مرة في الدوري، إلا أن الفريق عانى في المباراة.

ولم يكن حتى بوسع توتنهام اختبار سام جونستون حارس ويست بروميتش لحوالي ساعة من اللعب، قبل أن يحاول الضغط قرب النهاية ويسجل، حسبما ذكرت "رويترز".

وحقق توتنهام فوزه الثالث على التوالي في الدوري ليصبح رصيده 17 نقطة من ثماني مباريات، مع احتفاظ ليفربول بفرصة استعادة الصدارة إذا فاز على مانشستر سيتي الأحد، في حين لا يزال ويست بروميتش دون أي فوز في الدوري هذا الموسم.