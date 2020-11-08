ترامب : لدينا معلومات بوجود تزوير فى ولاية بنسلفانيا

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن هناك تجاوزات أثرت بشكل كبير على الانتخابات، مضيفا "يجب أن ندقق فى الأصوات ولدينا معلومات بوجود تزوير فى ولاية بنسلفانيا"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف ترامب، فى تدوينة له عبر تويتر "يجب فصل أصوات البريد فى بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر". وتابع ترامب "أى أخطاء فى نظام الفرز تهدد الانتخابات بأكملها".

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