أقوى مفاجآت بايدن .. البنتاجون في يد امرأة لأول مرة في التاريخ ..تفاصيل وصور

قبل شهرين ونصف الشهر من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يحتاج إلى بناء فريق حاكم لمساعدته في مواجهة جائحة تاريخية وإعادة بناء الاقتصاد، كل ذلك مع الحصول على الموافقة من مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وفق ماذكرت صحسفة بوليتيكو الأمريكية.

يقوم فريق بايدن الانتقالي بعملية فرز لأهم المرشحين المحتملين لتولي أهم الحقائب الوزارية في أمريكا.

الصحة العامة والاقتصاد

من المتوقع أن يركز بايدن أولًا على الوظائف المتعلقة بالصحة العامة والاقتصاد ، بما في ذلك وزيرا الخزانة والصحة والخدمات الإنسانية ، إلى جانب موظفي مايسمى بالجناح الغربي.

وبعد إن اختار بايدن ولأول مرة في تاريخ أمريكا سيدة لتولي منصب نائب الرئيس وهي كامالا هاريس، من أصول غير بيضاء، كشفت الصحيفة عن ترشيح قد يوافق عليه بايدن، بتولية واحدة من أهم الوزارات الأمريكية لسيدة للمرة الأولى أيضًا في التاريخ.

وذكرت الصحيفة إنه يمكن لبايدن أن يصنع التاريخ من خلال ترشيح شخص ملون أو امرأة لرئاسة وزارة الخزانة أو وزارة الدفاع، وهما الإدارتان الوحيدتان المتبقيتان اللتان لم يسبق لهما أن تولى قيادتهما سوى رجال بيض.

امرأة تقود البنتاجون

وكشفت الصحيفة عن اسم المرشحة لوزارة الدفاع الأمريكية، وقالت إن "ميشيل فلورنوي" ، وكيل وزارة الدفاع الأسبق، هي بالفعل المرشحة الأولى لقيادة البنتاجون.

وسبق أن تولت فلورنوي منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية إبان الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن فلورنوي شاركت الصيف الماضي في إعداد مشروع قرار بشأن تفعيل جهود البنتاجون لتجاوز الصين في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة.

وأعربت فلورنوي في مقابلة صحفية مؤخرا عن قناعتها بضرورة توسيع طيف مسائل الأمن القومي التي يتعامل معها البنتاجون، نظر لتجربة جائحة فيروس كورونا.

مرشحون آخرون

وأما بخصوص المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع، فهما السيناتورة تامي داكوورث، العسكرية السابقة التي فقدت قدميها جراء إسقاط مروحيتها في العراق، والسيناتور جاك ريد، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

ويوجد أيضًا عدد من النساء والأشخاص من أصول عرقية مختلفة مرشحين لعدد من الوظائف العليا في وزارة الخزانة ، بما في ذلك محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد والرئيس التنفيذي لشركة TIAA روجر فيرجسون.

من المرجح أن يحاول بايدن ، الذي تعهد بتوحيد البلاد خلال الحملة الانتخابية ، الحفاظ على تحالفه من خلال ترشيح مزيج من التقدميين والمعتدلين وحتى بعض الجمهوريين.

من المحتمل أيضًا أن يجذب بعض الوجوه الجديدة إلى جانب الموالين لبايدن منذ فترة طويلة.

قال السناتور السابق مارك بريور ، الذي خدم لمدة ست سنوات إلى جانب بايدن في مجلس الشيوخ: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي كان جو بايدن يحبه دائمًا هو مجموعة متنوعة من وجهات النظر"، وبعبارة أخرى ، أتوقع "فريق قوي لبايدن.

امرأة تقود الخارجية

تعد سوزان رايس، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن.

والمرشحين المحتملين الآخرين لتولي حقيبة وزارة الخارجية هم ويليام بورنس الذي سبق أن تولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما والسيناتوران عن ولايتي ديلاوير وكونيكتيكوت، كريس كونس وكريس مورفي.

أكثر الوزارات تعقيدًا

يعد تعيين وزير الخزانة في إدارة بايدن المسألة الأكثر تعقيدًا، خاصة وأنه ينوي التركيز في أول أشهر رئاسته على جهود محاربة فيروس كورونا، وهذه القضية مرتبطة بشكل مباشرة مع الاقتصاد.

واعتبرت الصحيفة أن عضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، لايل برنارد، ستصبح أول مرشحين لتولي حقيبة الخزانة.

وبين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن ونائب رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي سابقا روجر فيرجسون والمستثمرة ميلودي هوبسون.

من مجلس الشيوخ إلى مرشح للوزارة

يعد السيناتور السابق داج جونز الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ مؤخرا أول مرشحين لمنصب وزير العدل في الإدارة الجديدة، لكونه يحظى بثقة بين الجماهير في قضايا الحقوق المدنية وعلاقات صداقة شخصية تربطه مع بايدن.

الأمن يعود لأليخاندرو

من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن إلى أليخاندرو مايوركاس الذي سبق أن تولى منصب نائب رئيس هذه الوزارة في عهد أوباما.

ويعد النائب العام في كاليفورنيا، كسافيير بيسيرا، أيضا مرشحا محتملا لتولي هذا المنصب.