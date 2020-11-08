فرحتكم فرحتنا.. أول تعليق من أردوغان إعلان أذربيجان سيطرتها على مدينة استراتيجية في كاراباخ

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعلان أذربيجان، اليوم الأحد، سيطرة قواتها على مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "أهنئ الإخوة الأذربيجانيين بالنصر الذي حققوه في مدينة شوشة، وأضاف: "فرحة إخواننا الأذربيجانيين هي فرحتنا".

واعتبر أردوغان أن "تحرير شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذربيجانية الخاضعة للاحتلال".

وتابع: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ"، في إشارة إلى العملية التفاوضية حول قره باغ التي تديرها مجموعة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترأسها روسيا، والولايات المتحدة وفرنسا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد أعلن اليوم سيطرة قوات بلاده على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم ناجورني كاراباخ.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، صرح علييف، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب بأن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق شوشا، مضيفا: "تم تحرير شوشا من الاحتلال. شوشا تابعة لنا! وقره باغ تابعة لنا! أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره بهذا الإنجاز".

وتابع: "كانت شوشا تحت الاحتلال على مدى 28 عاما. حققنا هذا الانتصار في الميدان وليس على طاولة التفاوض، لأن المفاوضات كانت عديمة الجدوى"، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية أحكمت سيطرتها، منذ بداية جولة التصعيد الحالية في قره باغ، على أكثر من 200 بلدة في المنطقة المتنازع عليها.

وأبدى الرئيس الأذربيجاني تصميم بلاده على "مواصلة الحرب حتى الانتصار التام"، موضحا أنه يقصد بذلك "تحرير كامل أراضي قره باغ والمناطق المحيطة بها".

ولم يعلق الجانب الأرمني على هذا الإعلان بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا والمدعومة من يريفان، أرايك هاروتيونيان، بـ"قلب الأرمن النابض".