كل شيء.. جورجينا تتغزل في كريستيانو رونالدو.. شاهد

حرصت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، على مشاركة متابعيها، صورة جديدة لها.

ونشرت صديقة النجم البرتغالي، صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، بإطلالة رومانسية وعلقت قائلة "كل شئ".



أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعافي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".



ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لينتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."



وبذلك أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو متاحًا للمشاركة مع يوفنتوس في مباراته القادمة في الدوري الإيطالي أمام سبيزيا يوم الأحد المقبل.



وتغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

