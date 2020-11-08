وزير الخارجية الفرنسي يزور مصر لتخفيف حدة التوتر بين باريس والعالم الإسلامي .. تقرير

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وقال مصدر دبلوماسي، تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، إن وزير الخارجية لودريان سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره سامح شكري، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وفي الشهر الماضي، ندد أحمد الطيب بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الانفصالية الإسلامية ووصفها بأنها "عنصرية" وقال إن الرئيس الفرنسي ينشر "خطاب الكراهية". كما دعا المجتمع الدولي إلى تجريم الأعمال المعادية للمسلمين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري جان إيف لودريان، قال لودريان إن "فرنسا تحترم الإسلام، لكنها تدين بشدة الدعوات إلى المقاطعة التي صدرت ردًا على تصريحات الرئيس ماكرون".
وتوترت العلاقات بين باريس والعالم الإسلامي الشهر الماضي، وفي بداية أكتوبر، تحدث الرئيس ماكرون عن خطط الحكومة لإدخال إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة ما وصفه بـ "الانفصالية الإسلامية" والدفاع عن القيم العلمانية، وقال إن الانفصالية الإسلامية تشكل خطرًا على فرنسا لأنها تخلق "مجتمعًا مضادًا" وتحمل قوانينها فوق كل القوانين الأخرى.
وقال "ماكرون": "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم، ونحن لا نشهد هذا فقط في بلدنا".
وتشمل الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي ما يلي: تشديد الرقابة تمويل المساجد والمنظمات الدينية في فرنسا، وتعليق برامج استضافة الأئمة من الدول الأجنبية؛ ومراقبة المنظمات الرياضية والبرامج الأخرى لمنعها من أن تصبح واجهة للتعاليم الإسلامية.
وأثارت التصريحات والإجراءات المقترحة دهشة العالم الإسلامي وانتقد كثيرون فرنسا لمحاولتها قمع الإسلام في البلاد.
ومع ذلك، ليست هذه التصريحات هي التي وضعت باريس في مسار تصادمي مع العالم الإسلامي، ولكن تصريحات ماكرون حول مقتل المدرس صموئيل باتي في إحدى ضواحي باريس في 16 أكتوبر، والذي تم قطع رأسه على يد مهاجر يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد أن علم أن المعلم قد عرض رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال الدروس المخصصة لحرية التعبير.
وأدان ماكرون بشدة مقتل باتي الذي وصفه بأنه هجوم إرهابي ودافع عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية واستخدامها، قائلاً: إنها محمية بموجب حق فرنسا في حرية التعبير.
وأثارت هذه التصريحات ضجة في العديد من الدول الإسلامية، حيث انتقد قادة باكستان وتركيا بشدة خطاب ماكرون.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، وقال إن المسلمين يتعرضون "لحملة قتل شبيهة بتلك التي تستهدف اليهود في أوروبا".
وبعد الخلاف وقعت عدة هجمات إرهابية داخل وخارج فرنسا.
وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من ربط المسلمين بالمتطرفين الإسلاميين، وتساءل "في عالم يسكنه 1.5 مليار مسلم، ما هي نسبة المتطرفين في رأيك" .
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