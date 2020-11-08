بعد خسارته أمام بايدن.. بلدية القدس تعرض وظيفة على ترامب

ولجذب انتباه المتابع دونالد جيه ترامب كتبت صفحة بلدية القدس على فيسبوك "لا داعي للقلق! يتم تحديث لوحة العمل الجديدة في القدس بعروض جديرة بالاهتمام كل يوم، وستجعل القدس رائعة مرة أخرى" وفقا لـ جيروزاليم بوست.
وتم حذف المنشور بسرعة من صفحة بلدية القدس على فيسبوك، ولكن ليس قبل أن تتمكن وسائل الإعلام الإسرائيلية من التقاطه.
ووفقًا لمتحدث باسم بلدية القدس، اتصلت به صحيفة جيروزاليم بوست، وقال إن المنشور على فيسبوك تم "تحميله عن غير قصد" وبالتالي تمت إزالته بعد اكتشاف الخطأ.
وجاء هذا المنصب الذي تمت إزالته في أعقاب إعلان الديمقراطي جو بايدن نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية بعد أن وصفته عدة شبكات إخبارية بأنه الرئيس الأمريكي القادم بعد أن فاز في بنسلفانيا ونيفادا، حيث لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.
وانتقد خصمه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، الإعلان ، بحجة أن بايدن "يتظاهر زورًا بأنه الفائز" بمساعدة "حلفائه الإعلاميين" ، وصرح بأنه فاز في انتخابات 2020 "كثيرًا ".
كما وعد الرئيس الامريكي الـ 45 برفع العديد من الدعاوى القضائية اعتبارًا من 9 نوفمبر للاعتراض على نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى الانتهاكات المزعومة.
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