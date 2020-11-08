بعد خسارته أمام بايدن.. بلدية القدس تعرض وظيفة على ترامب

يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته على الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة، ويقوم فريقه القانوني بإعداد وابل من الدعاوى القضائية بشأن الانتهاكات المزعومة لعملية الاقتراع الديمقراطية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن بلدية القدس عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وظيفة حال فشله في انتزاع النصر في الانتخابات الرئاسية من يد جو بايدن.

ووفقا للصحيفة العبرية، جاء العرض مغريا، في شكل منشور على فيسبوك تم حذفه الآن، اشار إلى أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته يمكن أن يساهم في جعل القدس "عظيمة مرة أخرى'' على غرار الشعار الذي رفعته حملته الانتخابية، في إشارة واضحة.

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ولجذب انتباه المتابع دونالد جيه ترامب كتبت صفحة بلدية القدس على فيسبوك "لا داعي للقلق! يتم تحديث لوحة العمل الجديدة في القدس بعروض جديرة بالاهتمام كل يوم، وستجعل القدس رائعة مرة أخرى" وفقا لـ جيروزاليم بوست.

وتم حذف المنشور بسرعة من صفحة بلدية القدس على فيسبوك، ولكن ليس قبل أن تتمكن وسائل الإعلام الإسرائيلية من التقاطه.

ووفقًا لمتحدث باسم بلدية القدس، اتصلت به صحيفة جيروزاليم بوست، وقال إن المنشور على فيسبوك تم "تحميله عن غير قصد" وبالتالي تمت إزالته بعد اكتشاف الخطأ.

وجاء هذا المنصب الذي تمت إزالته في أعقاب إعلان الديمقراطي جو بايدن نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية بعد أن وصفته عدة شبكات إخبارية بأنه الرئيس الأمريكي القادم بعد أن فاز في بنسلفانيا ونيفادا، حيث لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.

وانتقد خصمه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، الإعلان ، بحجة أن بايدن "يتظاهر زورًا بأنه الفائز" بمساعدة "حلفائه الإعلاميين" ، وصرح بأنه فاز في انتخابات 2020 "كثيرًا ".

كما وعد الرئيس الامريكي الـ 45 برفع العديد من الدعاوى القضائية اعتبارًا من 9 نوفمبر للاعتراض على نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى الانتهاكات المزعومة.