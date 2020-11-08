إيران تعلق على فوز بايدن: لا فرق بينه وبين ترامب لكن نرجو أن يتخلى عن التنمر

في أول رد فعل له على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القيادة الجديدة في الولايات المتحدة على تجربة سياسة مختلفة تجاه إيران.

وقال ظريف على تويتر:"لقد تحدث الشعب الأمريكي، والعالم يراقب ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن التنمر الكارثي الخارج عن القانون للنظام المنتهية ولايته - ويقبلون التعددية والتعاون واحترام القانون".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "الأفعال هي الأهم. سجل إيران: الكرامة والمصلحة والدبلوماسية المسؤولة ".

جاءت تغريدة ظريف بعد أن أعلنت وسائل إعلام إخبارية بارزة في الولايات المتحدة أن بايدن هزم دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

على مدار الأسابيع الماضية ، قال المسؤولون الإيرانيون إنه لا يوجد فرق بين ترامب وبايدن وأن نتيجة الانتخابات الأمريكية من غير المرجح أن تغير سياسات إيران.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، السبت، هذا الموقف، وقال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الذي سيصبح رئيسا للولايات المتحدة لن يكون له تأثير على سياسات إيران، كما ردد الرئيس حسن روحاني الحديث نفسه، وقال إن من ينتخب كرئيس لأمريكا ليس مهما بالنسبة لطهران.

وبعد فوز بايدن، وجه روحاني يوم السبت رسالة إليه، وقال خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إنه يأمل أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التزاماتها القديمة وأن تعي الدرس من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضاف: "الشعب الإيراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وببسالة"، مؤكدا أن "الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر للامتثال للقوانين الدولية".

وأعرب روحاني عن أمله بأن "يعي واضعو الحظر أن طريقهم خاطئ وغير صحيح ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق"، داعيا لأن تكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية.

كما دعا روحاني الإدارة الأمريكية الجديدة، اليوم الأحد، إلى التعويض عن أخطاء ترامب.

وقال ربيعي إن "هذه الملاحظات لا تعني الجهل بالاختلافات المحتملة في السلوك التي قد يظهرها رؤساء الولايات المتحدة المختلفون؛ بالأحرى، التعليقات هي شهادة على المبادئ التي قادت سياستنا الخارجية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تولي الإدارة [الإيرانية] الحادية عشرة منصبها".

كما دعا ربيعي بايدن إلى تغيير مسار واشنطن وتجربة سياسة مختلفة تجاه إيران. وقال إن إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن الشخص التالي الذي سيتولى زمام الأمور في البيت الأبيض يمكنه تغيير مساره واعتماد نهج على عكس ذلك. ترامب "الذي حاول ربط حربه على خطة العمل الشاملة المشتركة بسبل عيش الإيرانيين وصحتهم ورفاههم".