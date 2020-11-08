على رأسها إلغاء حظر دخول المسلمين.. العالم يترقب قرارات مهمة لـ بايدن فور دخوله البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اتخاذ عدة قرارات مهمة إثر أدائه اليمين الدستورية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها إلغاء حظر دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن بايدن يخطط لإلغاء أبرز القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، ومنها تلك المتعلقة بالهجرة وإعادة الانضمام لاتفاق باريس المناخي، والتأمين الصحي الشامل الشهير باسم "أوباما كير".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بايدن سيقوم بتأسيس إدارة مخصصة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأعلن أنه سيقوم بذلك بالفعل بداية من غد الاثنين.
ويستعد الدبلوماسيون الأجانب والمراقبون لتحركات سياسية مفاجئة محتملة من جانب الرئيس الجمهوري من الآن وإلى يوم التنصيب في 20 يناير، سواء على صعيد القرارات التجارية إلى انسحاب القوات وحتى العفو الرئاسي، والتي يمكن أن تغل يد الإدارة المقبلة في وقت تحتاج فيه للتصدي سريعا لجائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها.
ويمنح قانون الانتقال الرئاسي، الذي أُقرّ لأول مرة عام 1964 وعُدّل مرات عدة منذ ذلك الحين، موظفي الحكومة سلطة كبيرة على عملية نقل البيانات والخبرات إلى المسؤولين الجدد، وهو ترتيب يهدف إلى الحد من مخاطر التسييس.
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