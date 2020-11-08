بعد الهزيمة.. الفوضى تعصف بآل ترامب ومستقبل جاريد كوشنر السياسي في مأزق

أدت هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام منافسه الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، إلى فوضى سياسية داخل أروقة الحزب الجمهوري، وبين أفراد أسرة ترامب.

ونشر نجلا الرئيس عدة تغريدات عبر موقع "تويتر" زعما فيها أن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية كانت "مؤامرة"، وهو ما اعتبرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انعطافة كبيرة عن موقف مستشار ترامب الأقرب وزوج ابنته إيفانكا، جاريد كوشنر.

وزعم دونالد ترامب الابن، وإريك ترمب، أن هناك عمليات تزوير كبيرة شهدتها مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا، حيث طالبا بإعادة فرز الأصوات.

وذكرت "ديلي ميل" أن كوشنر ظل يحث ترامب على تقبل الهزيمة في الانتخابات والاستعداد لتسليم السلطة إلى بايدن بشكل سلمي.

لكن يبدو أن تصريحات ترامب الأخيرة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تشير إلى أنه يتخذ صف نجليه، حيث أكد ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع،

وقال ترامب إن هناك تزويرًا في ولاية بنسلفانيا التي منحت بايدن 20 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يختار ناخبوه الكبار رئيس الولايات المتحدة.

وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

وشدد ترامب على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي.

وأضاف أن قرارا من المحكمة العليا في بنسلفانيا كان قد قضى بضرورة عزل الأصوات التي جرى التوصل بها عن طريق بعد البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد.

وفي وقت سابق، قال ترامب في رسالة وجهها لأنصاره، إنه يعمل حاليا على تشكيل فريق دفاع "سيضم أقوى ما لديّ من محامين".

وكرر مزاعمه بشأن التزوير "في جميع أنحاء المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون"، واصفا تلك العمليات بأنها "لم يسبق لها مثيل".

وتابع: "أثبت اليسار أنه لن يترك سبيلا لنزع السلطة من الشعب الأميركي. الانتخابات لم تنته بعد. لا يزال أمامنا طريق طويل وأريدكم أن تعرفوا أنه يمكنني الاعتماد عليكم. أنا أقوم بتشكيل فريق عمل للدفاع عن الانتخابات سيتألف من أقوى المحامين. أدعوكم إلى التقدم والانضمام".