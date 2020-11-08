أخبار اليمن : توقعات جديدة صادرة عن المركز الوطني للارصاد

توقعات جديدة صادرة عن المركز الوطني للارصادتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة نسبياً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الطقس سيكون بارداً نسبياً أثناء المساء والصباح الباكر، مع احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب خاصة على محافظات صعدة وحجة والمحويت وريمه وإب وتعز، ومعتدل الحرارة نهاراً مشمس إلى غائم جزئيا وقد تتشكل السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية الغربية .

وأشار إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيًا مع احتمال تشكل السحب الركامية على السواحل الغربية في فترة مابعد الظهيرة، وستكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس صحواً وجافاً وبارداً نسبياً أثناء المساء والصباح الباكر ومشمس معتدل الحرارة نهاراً .

وحسب المركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً وستصل أقصى سرعة للرياح إلى 20 عقدة.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة نسبياً.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر والذي قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وكذا سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية أو الضباب.

