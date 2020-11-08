أخبار اليمن : صنعاء.. إتلاف 85 طناً من المواد الغذائية المنتهية

صنعاء.. إتلاف 85 طناً من المواد الغذائية المنتهيةأتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين، 85 طناً من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح نائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة محمد سودان أن المواد الغذائية التي تم اتلافها بمشاركة النيابة العامة شملت الألبان والزبادي والعصائر الفاسدة والمنتهية.

وأشار إلى استمرار أعمال فرق الرقابة والتفتيش الميدانية لضبط المخالفين وتحقيق الاستقرار التمويني وحماية المستهلك، في إطار مهام المكتب، لافتاً إلى ضبط العديد من المخالفات التموينية خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة سبأ عن سودان تأكيده أن المكتب لن يتهاون عن اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

