شاهد .. خروج موكب لدونالد ترامب من البيت الأبيض

نقلت شبكة "سكاى نيوز"، مساء اليوم الأحد، مشاهد من خروج موكب للرئيس الأمريكى دونالد ترامب من البيت الأبيض، بعد إعلان خسارته فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس السبت، وفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن.





ورفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وأصدر ترامب، أمس السبت، بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطى "بشكل خاطئ" على الظهور فى ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

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