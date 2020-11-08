ميركل : أولوية التطعيم ضد كورونا ستكون للأطقم الصحية والطبية 

وقالت ميركل -فى شريط الفيديو الذى يبث أسبوعيا- إنه "أولا سيتم إجراء مناقشة مع اللجنة الدائمة للتطعيم وأكاديمية ليوبولدينا للعلوم ولجنة الأخلاقيات، حول من سيكون له أولوية التطعيم ضد وباء كورونا.. ولكنى أرى أن الأولوية ستكون بالطبع لأفراد الرعاية الصحية والأطباء والأشخاص الذين يندرجون ضمن فئات الخطر، وهؤلاء يمثلون بالفعل عددا كبيرا فى بلدنا".

وأعربت عن أمل الحكومة الألمانية فى أن يتم اعتماد أولى اللقاحات قريباً للغاية، لافتة إلى أنه لن يتم إجبار أحد على تلقى اللقاح، ولكنه سيكون قراراً منفردا من جانب الأفراد أنفسهم.

وأشارت ميركل إلى أن الاستعدادات لحملة التطعيم تجرى بالفعل، موضحة أن كل ولاية ألمانية تخطط لمراكز تطعيم خاصة بها، مضيفة أنه "إذا صار لدى 60 إلى 70% من المواطنين مناعة من الوباء من خلال التطعيم أو من خلال تجاوز المرض، سيكون قد هُزم الفيروس إلى حد ما، وفى هذه الحالة سيمكننا رفع جميع القيود".