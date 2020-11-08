أمريكا إلى زوال.. إعلامية: بايدن آخر رئيس للولايات المتحدة| تفاصيل

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه حسب المخطط المرسوم من قبل الحكومة الخفية هو إبعاد دونالد ترامب عن البيت الأبيض لاعتقادها أن الرئيس جو بايدن أخلص لهم من ترامب، لافتة إلى أنه بوصول بايدن لسدة الحكم ستتفكك الولايات المتحدة وينتهي دورها كما حدث مع الاتحاد السوفيتي.
وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن السيناريو المقبل سيكون أسوأ سيناريو تشهده الولايات المتحدة الأمريكية حال تعنت ترامب فى مغادرة البيت الأبيض، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تحدث حرب أهلية فى ظل حالة التوتر الشديد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وفى ظل ما دأب عليه أنصار ترامب بحمل السلاح فى شوارع أمريكا تمهيدًا لحرب دموية مقبلة .
ولفتت الرشيد، إلى أن تصريحات ترامب كلها محملة بالإتهامات للانتخابات التى جرت من تزوير تعكس مدى الحالة التى يعيشها الان من صدمة غير متوقعة له فضلًا عن تمسكه بالكرسي وعدم نيته الإعتراف بالهزيمة أمام الرئيس الجديد ، بعد سقوطه فى ولايات ميتشجن وجورجيا بعد إتهامات وجهها لهما بالتزوير لصالح بايدن.
وأضافت "الرشيد"، إلى أنه سيكون هناك معركة قانونية شرسة يخوضها ترامب ضد بايدن ستبدأ من غد الإثنين.
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