أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، تحسن حالة الرئيس عبد المجيد تبون الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويوم الثلاثاء الماضي قالت الرئاسية إن تبون أصيب بفيروس كورونا وإنه "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة".
وأضافت الرئاسة في بيان لها: "الفريق الطبي يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".
وكان التلفزيون الجزائري أفاد الأسبوع الماضي بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى وخضوعه للحجر الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الجزائرية: تحسن حالة الرئيس تبون الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.