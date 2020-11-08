سكاي نيوز البريطانية: ترامب يغادر البيت الابيض

وغادر موكب ترامب ، وسط زعم تقرير إعلامي أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن جهاز الخدمة السرية قد اضطر إلى سحبه من البيت الأبيض، حسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، وفقا لـ فيديو نشره الموقع البريطاني

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد البيت الأبيض بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية امام منافسه الديمقراطي جو بايدن والتي زعم فيها أنه سينتصر ولن يغادر موقعه، وفقا لما نشرته مواقع اخبارية امريكية

وكانت فكرة أن الرئيس المنتهية ولايته برفض المغادرة جسديًا متأصلة في تصريح المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، والذي قال إنه لم يكن قلقًا بشأن إخلاء ترامب.

وأضاف أن الشعب الأمريكي قرر هذه الانتخابات، وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على مرافقة المتسللين خارج البيت الأبيض.

وبينما غمر أنصار بايدن تويتر بالمنشورات التي تحمل علامات #TrumpMeltdown و # YouFired ، زعمت فانيتي فير أن ترامب يظهر علامات على أنه وصل إلى مرحلة "الوهم الكامل" وعدم تصديق الخسارة