سكاي نيوز البريطانية: ترامب يغادر البيت الابيض

وكانت فكرة أن الرئيس المنتهية ولايته برفض المغادرة جسديًا متأصلة في تصريح المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، والذي قال إنه لم يكن قلقًا بشأن إخلاء ترامب.
وأضاف أن الشعب الأمريكي قرر هذه الانتخابات، وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على مرافقة المتسللين خارج البيت الأبيض.
وبينما غمر أنصار بايدن تويتر بالمنشورات التي تحمل علامات #TrumpMeltdown و # YouFired ، زعمت فانيتي فير أن ترامب يظهر علامات على أنه وصل إلى مرحلة "الوهم الكامل" وعدم تصديق الخسارة
وفاز جو بايدن بالتصويت في ولايات أريزونا وميشيغان وويسكونسن التي صوتت لصالح ترامب في عام 2016.
وبعد أيام من إجراء الانتخابات في 3 نوفمبر، كما يأتي فوزه في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ما جعل بايدن أعلى من 270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة للفوز بالرئاسة.
وقال جو بايدن، إن الوقت قد حان "لتوحيد أمريكا" مع الإعلان عن أخبار فوزه في الانتخابات.
وأضاف: "يشرفني الثقة التي وضعها الشعب الأمريكي فيّ وفي نائب الرئيس المنتخب كاميلا هاريس".
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