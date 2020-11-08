ليندسي جراهام: الانتخابات الرئاسية كانت كابوسا على الجمهوريين

قال السيناتور الجمهوري ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية كانت كابوسًا على الحزب الجمهوري.
وأضاف جراهام في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز: "على الرئيس ألا يعلن الخسارة في الانتخابات".
وتابع: "هذه انتخابات متنازع عليها والتصويت عبر البريد كان كابوسا للجمهوريين".
واستطرد: "إذا لم يخض الجمهوريون المعركة الآن لن يتمكنوا مجددا من الفوز بالانتخابات الرئاسية".
وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.
وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب أن ننظر في الأصوات. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها".
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