بريطانيا تسجل 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وتمثل الحصيلة اليومية الجديدة انخفاضًا ملموسا لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات الصادرة أمس السبت.
وشهدت بريطانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التي كانت سابقا من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
ووافق المشرعون البريطانيون الأربعاء الماضي، على فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا، حيث صوتوا لصالح خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الهادفة لاحتواء العدوى التي تخرج عن السيطرة وترهق أطقم الخدمات الصحية.
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