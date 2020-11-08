العاصفة الاستوائية إيتا تضرب الساحل الجنوبي لـ كوبا

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الأحد، بأن العاصفة الاستوائية "إيتا" وصلت إلى كوبا وضربت المناطق الجنوبية من الجزء الأوسط من ساحل البلاد.

وأضاف بيان المركز على حسابه عبر تويتر أن "العاصفة الاستوائية إيتا .. تجتاح الساحل الجنوبي الأوسط لكوبا".

وبحسب البيان، قد تؤدي العاصفة إلى فيضانات مفاجئة كبيرة تهدد الحياة وفيضانات في الأنهار في كوبا، كما سيستمر هطول الأمطار الغزيرة في جامايكا وجزر الباهاما وجنوب فلوريدا.

وتسببت العاصفة المدارية إيتا التي بلغت ذروتها في إعصار من الفئة الرابعة، في هطول أمطار غزيرة في أجزاء من أمريكا الوسطى.

وأثرت الفيضانات على نيكاراجوا وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا وبنما وكوستاريكا.

وبحسب البيانات الأولية للسلطات، توفي أكثر من 170 شخصًا في هذه البلدان نتيجة الكارثة.