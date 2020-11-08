اتصل لإقناعه.. جاريد كوشنر يطالب ترامب بالاعتراف بهزيمته أمام بايدن

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه، اتصل به لإقناعه بالاعتراف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها إن كوشنر أخبر ترامب بأن عليه قبول نتيجة السباق الرئاسي والتصالح مع فكرة التنازل عن السلطة.

يأتي ذلك في وقت تشير التقارير إلى أن ترامب يدفع مساعديه لمتابعة الطعون القضائية ضد فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن، مجددا ادعاءاته حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، أفادت "سي إن إن" بوجود انقسام بين مستشاري ترامب حيث يدفع البعض باتجاه القتال ورفع الدعاوي القضائية في المحكمة العليا، بينما يرى آخرون أنه لا جدوى من ذلك خاصة أنه من الواضح خسارة السباق بفارق كبير.

وقال ترامب في بيان بعد لحظات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إن "جو يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ على أنه الفائز وأن السباق بعيدا عن الانتهاء".

وفي خطاب ألقاه بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الجديد "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا. يتطلب الأمر فوز واحد على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس".

وتابع بايدن "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي، وخفض درجة الحرارة، والنظر إلى بعضنا البعض مرة أخرى، والاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى، ولإحراز تقدم ، علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء لنا".

وتعهد بأن يكون رئيسًا لكل الأمريكيين قائلًا: "سأعمل بجد من أجل أولئك الذين لم يصوتوا لي مثل أولئك الذين فعلوا ذلك".