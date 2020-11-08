محامي ترامب: رفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير الانتخابات نهاية الأسبوع

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن فريقه القانوني سيرفع 4 أو 5 دعاوى قضائية للطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف أن ترامب محق في عدم الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب أن ننظر في الأصوات. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض له بعض المصوتين ويجب النظر فيها".

وقال ترامب إن هناك تزويرًا في ولاية بنسلفانيا التي منحت بايدن 20 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يختار ناخبوه الكبار رئيس الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد من المشاكل في تاريخها الانتخابي.