نجمة إباحية تهاجم ترامب.. وتهدده بنشر صور فاضحة

هاجمت نجمة الإباحية الأمريكية - اللبنانية الأصل - مايا خليفة، اليوم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مهددة بنشر صور عارية له ما لم يرفع حظر السفر الذي تم فرضه في عام 2019، والذي يقيد السفر إلى الولايات المتحدة من عدة دول، من شرق وشمال إفريقيا.

ونشرت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما مقطع فيديو على إنستجرام برسالة تهديد للرئيس دونالد ترامب، وتظهر فيه وهي ترتدي قناعا طبيا وبيجامة بالقرب من البيت الأبيض لتسخر من الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته.

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وفي التعليق على الفيديو المنشور، أشادت خليفة، واسمها الحقيقي "سارة جو شمعون" بسكان واشنطن العاصمة لدعمهم الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات التي فاز فيها على دونالد ترامب.