عاجل .. استقالة وزير المالية التركى وصهر أردوغان من منصبه

وبرات آلبيراق، كان من أبرز وأهم الوجوه الجديدة فى حكومة رجب طيب أردوغان، وهو صهره، وحمل حقيبة المالية والخزانة وهى واحدة من أهم الحقائب الوزارية.

ولم يكن أحد قد سمع باسم برات البيراق قبل سنوات قليلة رغم أنه اقترن بكبرى بنات الرئيس التركى منذ 14 عاما.