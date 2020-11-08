رئيس بوليفيا يهنئ بايدن ونائبته على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقال أرسى -فى تدوينة على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- :"مع تولى الحكومة الجديدة، نتطلع إلى ترسيخ علاقات أفضل تنعكس لمزيد من الرخاء للشعبين".

يُذكر أنه من المقرر أن يعقد حفل تنصيب أرسى -البالغ من العمر 57 عامًا- رئيسًا للبلاد اليوم بعدما فاز فى الانتخابات الرئاسية فى 18 أكتوبر الماضى.