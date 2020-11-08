ضبط شخصين جديدين متورطين فى هجوم فيينا الإرهابى

ضبطت قوات الأمن النمساوية، اليوم، شخصين جديدين متورطين فى الهجوم الإرهابى، الذى وقع وسط فيينا، يوم الإثنين الماضى، ليرتفع عدد المتهمين فى الحادث إلى 10 أشخاص قيد الاعتقال.





وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الإقليمية كريستيان سالزبورن- فى تصريح اليوم الأحد- إن المعتقلين الجديدين يبلغان من العمر 21 و23 عاما، وهما من الدائرة المقربة من منفذ الهجوم الإرهابى، مشيرا إلى وجود عشرة أشخاص رهن الاعتقال تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما.

ولفت المتحدث إلى أن التحريات ما زالت جارية بشأن حجم تورطهم فى الهجوم ومدى مساعدتهم للإرهابى منفذ الهجوم، مشيرا إلى أنهم جميعا من المؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح أن من بين المعتقلين شابا يبلغ من العمر 22 عامًا كان يرافق الإرهابى فى رحلته إلى سوريا فى خريف 2018، حيث أراد كلاهما الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى وتم إلقاء القبض عليهما فى تركيا وإعادتهما إلى النمسا بعد عدة أشهر، وإدانتهما بعضوية منظمة إرهابية فى أبريل 2019.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابى بالأعيرة النارية على وسط فيينا نفذه شاب من أصول مقدونية، وأسفر عن مقتل 4 وإصابة 22 شخصا ومقتل منفذ الهجوم على يد القوات الخاصة.