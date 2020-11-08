وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الإقليمية كريستيان سالزبورن- فى تصريح اليوم الأحد- إن المعتقلين الجديدين يبلغان من العمر 21 و23 عاما، وهما من الدائرة المقربة من منفذ الهجوم الإرهابى، مشيرا إلى وجود عشرة أشخاص رهن الاعتقال تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما.
ولفت المتحدث إلى أن التحريات ما زالت جارية بشأن حجم تورطهم فى الهجوم ومدى مساعدتهم للإرهابى منفذ الهجوم، مشيرا إلى أنهم جميعا من المؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابى.
وأوضح أن من بين المعتقلين شابا يبلغ من العمر 22 عامًا كان يرافق الإرهابى فى رحلته إلى سوريا فى خريف 2018، حيث أراد كلاهما الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى وتم إلقاء القبض عليهما فى تركيا وإعادتهما إلى النمسا بعد عدة أشهر، وإدانتهما بعضوية منظمة إرهابية فى أبريل 2019.
يشار إلى أن الهجوم الإرهابى بالأعيرة النارية على وسط فيينا نفذه شاب من أصول مقدونية، وأسفر عن مقتل 4 وإصابة 22 شخصا ومقتل منفذ الهجوم على يد القوات الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط شخصين جديدين متورطين فى هجوم فيينا الإرهابى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.