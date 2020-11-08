محامى ترامب: الرئيس محق فى عدم الاعتراف بفوز بايدن .. وسنرفع دعاوى تزوير

قال محامى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيتم رفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير الانتخابات بنهاية الأسبوع، مؤكدا على أن ترامب محق فى عدم الاعتراف بفوز بايدن، حتى الآن، حسبما أفادت قناة "العربية".





ورفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.

وأصدر ترامب، أمس السبت، بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطى "بشكل خاطئ" على الظهور فى ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الأحد، إن هناك تجاوزات أثرت بشكل كبير على الانتخابات، مضيفا "يجب أن ندقق فى الأصوات ولدينا معلومات بوجود تزوير فى ولاية بنسلفانيا".

وأضاف ترامب، فى تدوينة له عبر تويتر "يجب فصل أصوات البريد فى بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر"، وتابع "أى أخطاء فى نظام الفرز تهدد الانتخابات بأكملها".

وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطى الأصوات التى حصل عليها فى المجمع الانتخابى 270 صوتا، المطلوبة لحسم السباق الرئاسى.