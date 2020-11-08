حاكم ولاية ماريلاند يدعو ترامب إلى التنازل عن السلطة

طالب لاري هوجان الحاكم الجمهوري لولاية ماريلاند الأمريكية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتنازل عن السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال هوجان في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب يجب أن يعترف على الأقل بأنه سوف يتنازل حتى لو استغرق الوقت بضعة أيام أخرى لإقناعه بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به من أجل الأمة.

وأضاف أنه "لم ير أي دليل" على تزوير الانتخابات المزعوم من قبل الرئيس، وأوضح هوجان أن اثنين من الحكام الجمهوريين هما المسؤولان عن الولايات التي يقصدها ترامب ولم يشككا في النتائج.

وانتقد المسؤول الجمهوري تعامل إدارة ترامب مع أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويشكك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الأمريكية في عدد من الولايات، بينها جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا.

وقال ترامب في بيان بعد لحظات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إن "جو يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ على أنه الفائز وأن السباق بعيد عن الانتهاء".

وفي خطاب ألقاه بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الجديد "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا. يتطلب الأمر فوز واحد على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا"، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس".