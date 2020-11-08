مستشارة بايدن: الكونجرس تواصل والبيت الابيض تجاهل الاتصال بالرئيس المنتخب

قالت كبير مستشاري حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيمون ساندرز، اليوم الأحد، إن البيت الأبيض لم يتواصل مع نائب الرئيس السابق بعد أن كان من المتوقع أن يكون الفائز في انتخابات 2020.

وأخبرت ساندرز برنامج "حالة الاتحاد" لشبكة CNN أن "عددًا من الجمهوريين" في الكونجرس قد تواصلوا مع بايدن، لكن لم يتواصل أحد من البيت الأبيض معه.

وقالت "أعتقد أن البيت الأبيض أوضح ما هي استراتيجيته هنا وأنهم سيستمرون في المشاركة ودفع هذه الاستراتيجيات القانونية المتعثرة وفي كثير من النواحي التي لا أساس لها من الصحة". وأضافت "لكن الناس ... هم الذين يقررون الانتخابات في هذا البلد وتحدث الناس". وتابعت ساندرز أيضًا إن 'الشعب الأمريكي اختار تذكرة جيدة' ، مضيفًا 'هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به". وأضافت "لكن الناس ... هم الذين يقررون الانتخابات في هذا البلد". ورفض الرئيس ترامب التنازل لبايدن بعد أن توقعت العديد من وسائل الإعلام فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 يوم السبت. في الأيام التي أعقبت يوم الانتخابات، ذكى ترامب نظريات لا أساس لها من الصحة بأن التزوير كان متورطًا في الانتخابات بسبب عدد بطاقات الاقتراع عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا. ورفعت حملة ترامب عدة دعاوى قضائية تطعن في الأصوات في ولايات مختلفة. ولعدة أشهر قبل الانتخابات، نشر الرئيس المنتهية ولايته مزاعم كاذبة بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد فتحت الانتخابات للتزوير. وقال ساندرز أيضًا إن "الشعب الأمريكي اختار تذكرة جيدة"، مضيفًا "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

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