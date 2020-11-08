CNN: ميلانيا ترامب تنصح زوجها بالاعتراف بخسارة الانتخابات

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن ميلانيا ترامب طالبت زوجها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأن يقبل خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وقالت الشبكة الأمريكية إن ميلانيا ترامب انضمت إلى مجموعة من الدائرة المقربة من ترامب والتي تنصحه في الوقت الحالي بقبول نتائج الانتخابات وهزيمته أمام السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت عن مصدر لم تكشف عنه قوله إنه على دراية بالمحادثة إن ميلانيا "عرضت رأيها كما تفعل غالبا".

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه، اتصل به لإقناعه بالاعتراف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها إن كوشنر أخبر ترامب بأن عليه قبول نتيجة السباق الرئاسي والتصالح مع فكرة التنازل عن السلطة.

يأتي ذلك في وقت تشير التقارير إلى أن ترامب يدفع مساعديه لمتابعة الطعون القضائية ضد فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن، مجددا ادعاءاته حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان بعد لحظات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إن "جو يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ على أنه الفائز وأن السباق بعيدا عن الانتهاء".

وفي خطاب ألقاه بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الجديد "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا. يتطلب الأمر فوز واحد على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس".

وتابع بايدن: "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي، وخفض درجة الحرارة، والنظر إلى بعضنا البعض مرة أخرى، والاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى، ولإحراز تقدم ، علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء لنا".