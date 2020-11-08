بومبيو يرد على خامنئي: تسرق الملايين من شعب يتضور جوعا

بادر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الرد على انتقادات وجهها المرشد الإيراني، علي خامنئي، لانتخابات الرئاسة التي أقيمت، مؤخرا، في الولايات المتحدة.

وجاء رد بومبيو، بعدما قال حسابٌ للمرشد الإيراني إن المشهد في الولايات المتحدة يشبهُ الفرجة، مضيفا أنه يكشفُ "الوجه القبيح" للديمقراطية الليبرالية في أميركا.

ثم أورد حسابٌ غير موثق للمرشد، أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن ما هو واضحٌ، بحسب قوله، هو ما سماهُ بـ"التراجع الأخلاقي والسياسي والمدني" في النظام الأميركي.

وقال بومبيو في رده "لقد سرقت، وبشكل شخصي، مئات الملايين من الدولارات من شعبك. أما انتخاباتك فمثل المزحة، لأن مئات المرشحين يتم إقصاؤهم حتى من الترشيح والتقدم للانتخابات".

وأضاف "شعبك يتضور جوعا لأنك أنفقت المليارات على حروب الوكالة من أجل أن تحمي نظامك القائم على حكم اللصوص".

ثم كتب بومبيو في تويتر "أميركا كانت وستبقى أعظم أمة في مجمل التاريخ الإنساني.. نتمنى أن يحين ذاك اليوم الذي يتمناه الشعب الإيراني، وأنت تدري جيدا ما يعنيه ذلك الأمر.. هذا كل شيء".

ويوم السبت، فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب بـ290 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى مع إيران، في مايو عام 2018 ومعاودته فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق.